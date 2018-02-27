Le abbondanti piogge di questi giorni hanno accentuato i fenomeni di dissesto dell’area già interessata da una profonda voragine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentirne la messa in sicurezza

Si è accentuato, a Tropea, il cedimento di terreno e detriti che, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni, ha interessato un muro di sostegno situato in via Carmine, in prossimità di una piccola chiesa e di diverse abitazioni.

La frana ha reso necessaria la chiusura temporanea della via, già interessata da importanti fenomeni di dissesto idrogeologico, come la voragine apertasi qualche anno fa sulla sede stradale vicinissima all’attuale cedimento del muretto di sostegno.

Un fenomeno, quello del dissesto idrogeologico, che interessa il rione da molto tempo e che ha registrato negli ultimi anni diversi e preoccupanti episodi, con ogni evidenza causati dalle infiltrazioni piovane e dallo scorrimento di acque nel sottostante terreno.

Nell’area, un tempo, sorgevano diversi mulini ad acqua proprio a ridosso del corso del torrente “Lumìa” che nel tempo si è ripreso il suo alveo naturale sottraendolo all’asfalto e al cemento che l’avevano coperto. Per far fronte all’emergenza odierna, sul posto si sono portati personale dell’Ufficio tecnico comunale, della locale associazione di Protezione civile e dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che stanno, in queste ore, provvedendo a mettere in sicurezza l’area.

