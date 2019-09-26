Non tradotto in aula Salvatore Pititto di Mileto, detenuto per l’inchiesta “Stammer”. A rischio prescrizione alcuni reati dell’indagine condotta dai carabinieri

Ennesimo rinvio ed un nulla di fatto per l'udienza preliminare dell'inchiesta su una serie di truffe alle assicurazioni che vede dinanzi al gup 65 imputati. Dopo che nelle udienze del 5 aprile scorso e del 30 novembre 2018 non erano andate a buon fine alcune notifiche agli imputati, oggi si è registrato un altro rinvio poiché mancava la traduzione di un imputato detenuto: Salvatore Pititto, 51 anni, di San Giovanni di Mileto, in carcere per l'inchiesta "Stammer" contro il narcotraffico internazionale. Al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, Tiziana Macrì, non è rimasto quindi che rinviare al 6 dicembre per esaminare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura sulla scorta di un lavoro investigativo portato avanti dai carabinieri della Stazione di Vibo guidati all'epoca dal luogotenente Nazzareno Lopreiato. Fra le richieste di rinvio a giudizio anche quella nei confronti di un avvocato e di due medici ospedalieri.

La presunta associazione per delinquere avrebbe iniziato ad operare in tutta la provincia di Vibo Valentia dal 2007 sino al 2015. Il reato di associazione a delinquere viene contestato a nove indagati. Quali promotori ed organizzatori dell’associazione vengono indicati Domenicantonio Arena e Giovanni Battista Arena, rispettivamente di 44 e 34 anni, il primo di Paravati di Mileto, il secondo di San Calogero. I due avrebbero mantenuto il collegamento fra i vari accoliti della presunta associazione a delinquere, organizzando le competenze e le condotte di ciascun partecipe, predisponendo le attività finalizzate all’illecito arricchimento del consesso, distribuendone i relativi profitti derivanti dai singoli illeciti. L’avvocato Giuseppe Santamaria, 43 anni, di Vibo Valentia, nella sua qualità di legale, è invece accusato di aver patrocinato le controversie giudiziarie che sarebbero insorte in correlazione ai falsi sinistri ideati e realizzati, a vario titolo, dai componenti dell’associazione. Indagata con per il reato di associazione a delinquere pure Mylene Molina, 55 anni, di Tropea, che in qualità di medico ospedaliero in servizio all’ospedale di Tropea, avrebbe falsificato le certificazioni sanitarie attestanti false lesioni patite dai soggetti di volta in volta coinvolti nei falsi sinistri stradali. Gli altri indagati per il reato di associazione a delinquere sono: Sarina Margherita Nicolaci, 48 anni, di Paravati; Maria Antonia Nicolaci, 52 anni, di Paravati; Maria Carmela Arena, 54 anni, di Mileto; Graziella Arena, 49 anni, di San Calogero; Aniello Pititto, 75 anni, di Mileto. A tali indagati vengono contestati pure altri reati-fine.

Gli altri imputati. Falso materiale, falso ideologico in atti pubblici, corruzione di pubblici ufficiali, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, falso materiale e falsa testimonianza sono invece gli altri reati, a vario titolo, contestati con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Concettina Iannazzo. Questi tutti gli altri indagati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio: Antonio Arena, 57 anni, di Paravati; Celestino Arena, 73 anni, di San Calogero; Vincenzo Valente, 60 anni, di Vibo Valentia; Palma Paglianiti, 56 anni, di San Calogero; Domenico Solano, 61 anni, di San Calogero; Gessica Solano, 30 anni, di San Calogero; Antonio Marcello, 41 anni, di Mileto; Gaetano Arena, 49 anni, di Mileto; Antonio Barbieri, 38 anni, di Pannaconi di Cessaniti; Giuseppe Preiti, 44 anni, di San Calogero; Stefano Preiti, 28 anni, di San Calogero; Emanuela Currà, 42 anni, di San Calogero; Domenico Preiti, 36 anni, di San Calogero; Emanuele Gentile, 30 anni, di Rombiolo; Vincenzo Crudo, 28 anni, di Rombiolo; Michelle Baldo, 27 anni, di Rombiolo; Pasqualina Ferraro, 60 anni, di Rombiolo; Rocco Durante, 39 anni, di Pizzo Calabro; Giuseppe Greco, 48 anni, di Pizzo; Pietro Greco, 57 anni, di San Calogero; Salvatore Barbieri, 74 anni, di Pannaconi di Cessaniti; Maria Concetta Mazzeo, 36 anni, di Paravati; Concetta Lucifero, 58 anni, di Pannaconi; Giacomo Streva, 64 anni, medico specialista ortopedico, di Tropea; Adriano Maccarone, 54 anni, di Rombiolo; Anna Maria Labate, 44 anni, di San Giovanni di Mileto; Giammaicol La Torre, 31 anni, di Tropea; Michela Candela, 34 anni, di San Costantino Calabro; Rosa Anna Mesiano, 58 anni, di San Costantino Calabro; Nicola Pititto, 40 anni, di Mileto; Pasqualina Pititto, 44 anni, di Mileto; Maria Catena Arena, 35 anni, di San Calogero; Raffaele Sesto, 40 anni, di San Calogero; Stefano Ruoppoli, 52 anni, di San Nicolò di Ricadi; Melania Arcese, 49 anni, di San Nicolò di Ricadi; Salvatore Vitetta, 59 anni, di Tropea; Domenico Sardanelli, 35 anni, di Pizzo; Antonella Valotta, 28 anni, di Pizzo; Vincenzo Crudo, 27 anni, di Triparni, frazione di Vibo Valentia; Leopoldo Marcello, 37 anni, di Mileto; Giuseppe De Vita, 43 anni, di San Calogero; Agostino Ventrici, 58 anni, di San Calogero; Domenico Ventrici, 38 anni, di Vibo Valentia; Tomas Ventrici, 32 anni, di San Calogero; Antonio Calabria, 41 anni, di San Calogero; Chiara Splendore, 27 anni, di Tropea; Giuseppe Marcello, 65 anni, di Paravati; Nicola Fiamingo, 54 anni, di Zungri; Norma Rosa Accorinti, 55 anni, di Zungri; Salvatore Pititto, 51 anni, di Mileto; Rocco Baldo, 48 anni, di Mileto; Salvatore Fogliaro, 55 anni, di Paravati; Antonio Zinnà, 37 anni, di Mileto; Raffaele Euticchio, 34 anni, nativo di Tropea ma residente a Perugia; Maria Anna De Vita, 51 anni, di Tropea; Giasmara La Torre, 27 anni, di Tropea. Parti lese: la Axa Assicurazioni, Unipol-Sai, società Cattolica, Alliance spa, Generali Italia, Fondiaria Assicurazioni spa, Milano assicurazioni. Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Francesco Rombolà, Antonio Porcelli, Demetrio Procopio, Mario Bagnato, Emanuele Guzzo, Francesco Sabatino, Salvatore Sorbilli, Michele Accorinti, Michele Pagnotta, Antonio Maccarone.