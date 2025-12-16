Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio messa in campo dalla Questura di Vibo Valentia. Anche nel corso dell’ultimo fine settimana sono stati effettuati mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico, disposti dal Questore con l’obiettivo di mantenere alta la cornice di sicurezza generale e prevenire reati contro la persona e il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e ogni altra forma di illegalità.

I controlli hanno interessato in modo particolare le zone sensibili del centro cittadino, con specifica attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la movida serale e notturna, oltre ai luoghi sede di eventi pubblici. L’attività è stata finalizzata a garantire la tutela dei cittadini che frequentano vie e piazze del centro, dei clienti degli esercizi pubblici, dei residenti e dei titolari delle attività commerciali.

Oltre al cuore della città, i servizi di controllo si sono estesi anche alle principali arterie stradali di accesso al centro, dove sono stati predisposti diversi posti di controllo da parte delle pattuglie impiegate. Un’azione capillare, pensata per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e assicurare un presidio costante del territorio.

I servizi hanno visto l’impiego congiunto di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata sia con le articolazioni della Questura sia con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, oltre alla partecipazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e al contributo della Polizia Locale.

Nel corso delle attività sono state identificate circa 400 persone, di cui 69 con precedenti penali. Sono stati inoltre controllati 144 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, a conferma dell’attenzione rivolta anche alla sicurezza della circolazione.

Da segnalare, infine, un intervento particolarmente delicato avvenuto nella serata di sabato scorso. La prontezza del personale della Polizia di Stato impegnato nei controlli ha consentito di rintracciare immediatamente e mettere in sicurezza una persona che aveva manifestato intenti suicidiari.

L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio cittadino, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso di persone.