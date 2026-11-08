Dopo i disservizi registrati nella serata di ieri su corso Vittorio Emanuele e i guasti in diverse aree della città, l’assessore alla Manutenzione comunica che tutti gli impianti sono tornati regolarmente funzionanti

È stata ripristinata la pubblica illuminazione in tutte le zone di Vibo Valentia interessate dai disservizi registrati nella serata di ieri. A comunicarlo è l’assessore comunale alla Manutenzione, Francesco Colelli, che fa sapere come gli impianti siano stati riportati alla piena funzionalità.

Il blackout aveva interessato inizialmente corso Vittorio Emanuele III, rimasto al buio per circa un'ora e mezza, dalle 18.30 alle 20. Ulteriori problemi erano stati segnalati anche in altre aree del territorio comunale, dove i tecnici erano intervenuti per individuare e risolvere i guasti.

Secondo quanto chiarito dall'assessore, il ripristino ha riguardato tutte le zone interessate dalle anomalie. In particolare, gli interventi hanno interessato via Milite Ignoto, via Luigi Razza, via C. Gagliardi, via Barreca, Cancello Rosso, la Provinciale per Piscopio e via Roma a Portosalvo.

Colelli conferma dunque che, allo stato attuale, tutti gli impianti di pubblica illuminazione delle aree coinvolte risultano funzionanti.

Nel corso dei disservizi, l'assessore aveva ricondotto le anomalie alle piogge e alle dispersioni registrate su alcuni circuiti interessati da aree di cantiere, che avevano provocato l'intervento dei sistemi di protezione degli impianti.

Con il completamento delle operazioni tecniche, la rete di illuminazione pubblica nelle zone segnalate è tornata regolarmente in funzione.