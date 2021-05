Vibo è la capitale italiana del libro, l’annuncio del ministro Franceschini – Video

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">

È stato direttamente il ministro della Cultura Dario Franceschini a dare l’annuncio nel corso della cerimonia di proclamazione in diretta su YouTube: Vibo Valentia è la capitale italiana del libro 2021. La proposta della città ha convinto la giuria presieduta da Romano Montroni e ha avuto la meglio sulle cinque concorrenti: Ariano Irpino, Caltanisetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli.

«Sono emozionata come non mai – il commento a caldo del sindaco Maria Limardo -. Stiamo facendo un grande percorso per il riscatto della nostra comunità. La nostra è una città bella, ricca, piena di patrimoni, fatta di tanta gente che legge e scrive. Con questo riconoscimento la città sarà portata agli onori della cronaca per ciò che merita».

La città vincitrice riceve dal Ministero della cultura, tramite il Centro per il libro e la lettura, un contributo pari 500mila euro per la realizzazione del progetto.

Questa la motivazione del riconoscimento letta dal ministro Franceschini: «La città prescelta si è distinta per la qualità delle iniziative presentate esposte con chiarezza in cui si fondono rigore ed entusiasmo. L’idea di base nell’introduzione al progetto che ha vinto è di far entrare prepotentemente il libro nella vita delle persone, un concetto che siamo certi verrà tradotto in comportamenti virtuosi destinati a lasciare un’impronta duratura».