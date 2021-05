“Dispenso”, c’è anche un po’ di Vibo nella startup per l’orientamento universitario – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Rossella Galati



«Il 40% di studenti liceali, terminata la scuola superiore non sa ancora che scelta affrontare, il 55% degli studenti universitari si pente invece della propria scelta. Quindi noi vorremmo andare a ridurre questi numeri e dare effettivamente una mano concreta ai futuri studenti». Studenti che aiutano altri studenti in quelle scelte decisive per il loro futuro. È il senso della startup innovativa made in Calabria “Dispenso” nata con l’obiettivo dispensare servizi, costruendo un ponte solido e duraturo tra liceo e università come spiega il co-founder Francesco Carè, vibonese. L’idea è nata qualche anno fa dall’esperienza personale dei suoi fondatori: «Quando anche noi eravamo studenti di scuola superiore, ci siamo resi conto che nel passaggio dal liceo all’università c’era un vero e proprio vuoto. Allora nessuno ci ha aiutato nella scelta da fare, non sapevamo cosa dovessimo affrontare con il mondo universitario e quindi abbiamo detto “perché non aiutare noi quei ragazzi che dovranno affrontare questa scelta molto importante?». [Continua in basso]

I servizi offerti dalla startup

Il team di Dispenso, che al suo interno vanta un reparto informatico, una sezione marketing e il settore comunicazione, è composto da circa 12 studenti universitari quasi tutti calabresi come il vibonese Carè, iscritti a diversi atenei italiani: dalla Luiss Guido Carli di Roma, alla Sapienza, dall’Alma Mater di Bologna al Politecnico di Torino. Dunque attraverso una piattaforma innovativa, sono diversi i servizi offerti dalla startup, tra tutti l’orientamento universitario smart per gli studenti delle scuole superiori; preparazione ai test di ingresso con prezzi low cost; precorsi per aiutare i futuri professionisti ad affrontare al meglio il primo anno di università e ancora accompagnamento nel percorso di iscrizione e digitalizzazione di librerie e copisterie.

«Siamo operativi da pochissimo ma abbiamo già aiutato circa 300 ragazzi – racconta Francesco Carè -; siamo partner della Junior Enterprise, associazione nazionale radicata in tutte le università, inoltre abbiamo molti contatti con le università italiane come l’Unical, la Magna Graecia, Roma Tre, Luiss Guido Carli. E ancora, abbiamo vinto una competizione di startup e siamo in fase di incubazione: ci stanno seguendo degli esperti della Millennials X Lab». E allora, come fare per trovarvi? «Basta andare sul sito dispenso.net o sulla pagina instagram “Dispenso community” e saremo pronti ad accogliere tutti. Il nostro motto è “semplifica la tua vita, da studente”».