Vibo, Paolo e Aurelio Pollice in concerto all’Auditorium dello Spirito Santo

Domani, martedì 25 maggio 2021 alle ore 18,00 secondo appuntamento all’Auditorium dello Spirito Santo della stagione dei concerti di Vibo Valentia con il concerto del duo pianistico composto da Paolo e Aurelio Pollice. La manifestazione, sostenuta dal MIC Direzione Generale Spettacolo dal vivo, è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e Conservatorio di Vibo Valentia. Assai originale il programma interamente dedicato alla trilogia verdiana con trascrizioni per pianoforte a quattromani dei principali temi di Traviata, Rigoletto e Trovatore.

Aurelio e Paolo Pollice si sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto, numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, per la loro formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca… e registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia dove svolgono un’intensa ed appassionata attività didattica.

Ulteriori informazioni sul concerto possono essere tratte consultando il seguente link: https://www.amaeventi.org/evento/duo-pollice-vv21/