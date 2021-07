Pizzo, la cooperativa Kairos riparte: gli appuntamenti culturali al Castello Murat

Rispettando ogni misura di sicurezza che possa garantire l’incolumità dei visitatori, il Castello Murat, a Pizzo, riparte con le iniziative culturali della cooperativa Kairos, ente gestore del bene monumentale in questione che, assieme alla Chiesa di Piedigrotta, risulta essere tra i più visitati della nostre regione. «Sin dal suo insediamento – è scritto in una nota stampa – la cooperativa Kairos si è impegnata nella realizzazione di attività culturali in grado di animare, sì, i beni culturali in gestione, ma anche di animare il territorio, attivare la comunità, generare il dibattito culturale che possa innovare e rinnovare. Nell’ultimo biennio, in nome di una comunione di intenti e di visioni, la Cooperativa Kairos ha intrapreso un rapporto di collaborazione con l’associazione culturale Nish, dalla quale è nata la libreria Streusa, piccolo gioiello che ha trovato la sua collocazione proprio nel centro storico di Pizzo. E’ questo il contesto che ha fatto si che si potesse stendere un calendario in continuo aggiornamento, ma che già adesso si prospetta ricco di iniziative culturali». [Continua in basso]

Di seguito le date di luglio, ogni iniziativa si terrà sulle terrazze del Castello Murat di Pizzo alle ore 21:10 luglio, presentazione del libro L’Assedio di Enzo Ciconte, Carocci Editore. Dialogherà con l’autore Rosita Mercatante. L’antropologo torna a Pizzo con un’interessante inchiesta sulla criminalità a Roma; 18 luglio, presentazione del libro La sabbia brucia- le ultime indagini di Gori Misticò di Fausto Vitaliano, Bompiani. Dialogherà con l’autore Roberto Ceravolo. Seguito del thriller in salsa calabrese scritto dal brillante fumettista Vitaliano che ha già presentato il suo commissario dalle terrazze del maniero; 25 luglio, presentazione del libro Una storia fuori dal Comune di Gianni Speranza, Rubbettino. Dialogheranno con l’autore Giap Parini, Antonio Viscomi e Francesca Viscone. Uno dei sindaci che ha segnato la storia della politica calabrese, governando una città complessa come Lamezia Terme in anni difficili e in contesti complessi.

Da quest’anno la rete di collaborazione si allarga e la Libraria Streusa approda anche nel territorio di Briatico con ulteriori iniziative all’insegna della cultura. Di seguito le date di agosto, ogni iniziativa si terrà a Piazza 4 novembre alle ore 21 a Briatico:3 agosto, presentazione del libro Malinverno di Domenico Dara, Feltrinelli. Il prodigioso scrittore calabrese, ancora una volta, ci accompagna in quello spazio tra il sogno e la poesia, ancora una volta con un protagonista che è un eroe delicato e pieno di fragilità; 8 agosto, presentazione del libro L’Assedio di Enzo Ciconte, Carocci editore. Dialogherà con l’autore Maria Joel Conocchiella; 18 agosto, Reading/concerto di Ettore Castagnaispirato dai suoi libri Dalla Grecìa perduta e Del sangue e del vino, entrambi Rubbettino. La formula reading /concerto unisce le due anime di Castagna, da una parte il letterario dall’altra la musica, restituendo una performance artistica di grande spessore; 21 agosto, presentazione del libro Cosa rimane dei nostri amori di Olimpio Talarico, Aliberti editore, che mette in scena una Calabria genuina e inedita raccontando l’intenso legame tra il borgo crotonese da cui proviene, Caccuri, e le storie dei suoi abitanti.