La cipolla “parla” giapponese: le video-ricette nipponiche celebrano la Rossa di Tropea -VIDEO

Già da tempo la cipolla di Tropea ha superato i confini regionali dimostrando di essere apprezzata in ogni angolo del globo. Le caratteristiche e la versatilità della Rossa di Calabria hanno conquistato sempre più grosse fette di mercato grazie anche alle ricette proposte da rinomati chef stellati.

Il Cipolla party, andato in scena nei giorni scorsi nella Perla del Tirreno, lo ha largamente dimostrato grazie alla presenza di ospiti di caratura internazionale. Ebbene in tale contesto anche il Giappone ha dimostrato di apprezzare e saper valorizzare il prodotto calabrese Igp. Lo chef nipponico Ryusuke ha infatti preparato con la cipolla offerta dal Consorzio di tutela del marchio Igp una video-ricetta per realizzare un primo piatto dal gusto decisamente mediterraneo. Il prodotto era strato offerto alla troupe della tv giapponese proprio durante le riprese della kermesse gastronomica. La ricetta con pasta, olio e peperoncino è stata veicolata sui canali Youtube dove ha ricevuto i primi positivi riscontri. «Un piatto gustoso perché la cipolla di Tropea è un prodotto di grande qualità», tiene a precisare lo chef nelle risposte ai commenti degli utenti.