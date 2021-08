Al via da domani la V edizione di “Serre in Festival” -Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" width="640">

È tutto pronto per la V edizione del Serre in Festival, l’evento culturale in programma da domani 10 agosto fino a venerdì 13 agosto, con una giornata conclusiva che si svolgerà a Gerocarne sabato 21 agosto con la manifestazione promossa dal Gal Terre vibonesi dal titolo «Le mani nell’arte- la tradizione della terra». Ad aprire la quattro giorni di eventi il dibattito che si svolgerà in mattinata, dal titolo: “tra pandemia e rinascita, le aree interne e la montagna come risorsa e terapia”. Alle ore 18 nell’area antistante la “cascina del Monastero” si parlerà della “Biodiversità nelle Serre vibonesi” con degustazione dei prodotti del bosco. Le specie forestali arboree ed erbacee illustrate da Carmen Gangale del Museo di storia naturale ed orto botanico dell’Università della Calabria. Iniziativa promossa dal Gal Serre vibonesi. Dibattito moderato da Nancy Rachiele e show cooking curato dallo chef Domenico Origlia, presidente associazione cuochi e Cosimo Borello che presenteranno ricette a base di ortiche, sambuco e funghi. Altro momento di approfondimento riguarderà i funghi delle Serre, con Raffaele Calabretta, rappresentante dell’Azienda “Serfunghi” che parlerà dell’arte di conservazione dei funghi.

Mercoledì 11 agosto alla scoperta di sentieri e percorsi del parco delle Serre. Percorso trekking da Santa Maria a Villa Vittoria. Iscrizioni all’indirizzo info@serreinfestival.it. Alle 19 in piazza Monumento per il centenario di Dante “Demoni e meraviglie, abissi e resurrezioni”.

Giovedì 12 agosto alle ore 10.30 tour ciclistico lungo un tratto della ciclovia dei parchi della Calabria. Ore 18 piazza Monumento mostra fotografica “le carbonaie delle Serre” a cura di Brunello Tripodi. Ore 19.30 in piazza A.Tedeschi dibattito su “Il buio che abbiamo attraversato, oltre la pandemia“. Intervengono il commissario straordinario dell’Asp vibonese Maria Bernardi e il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì. Introduce e modera il presidente di “Condivisioni” Bruno Censore.

Venerdì 13 agosto piazza museo della Certosa alla scoperta delle Carbonaie, visita al Museo della Certosa. Ore 18.30 piazza Monumento presentazione del libro “la montagna calabrese”