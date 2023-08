Serre in Festival, questa sera focus su autismo e sicurezza stradale – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ha registrato il sold out la giornata di trekking sui sentieri del Parco delle Serre alla scoperta degli abeti secolari ed i monoliti delle Serre a cura dell’Associazione “Vivi di Serra San Bruno”. La terza giornata della VII edizione di Serre in Festival questa sera alle 19.30 in piazza Monumento con l’incontro dal titolo “Ascoltare l’autismo”.

Il dibattito introdotto da Cosimina Pisani e moderato Nensy Rachiele vedrà l’intervento di Maria Caterina Anoja, specialista in neuropsichiatria infantile. Nel corso dell’incontro interverranno Barbara Sacco, componente associazione AutismOnlus e i genitori di alcuni ragazzi autistici. A spiegare l’importanza della giornata è Maria Rosaria Franzè, coordinatrice di Serre in Festival. «La giornata di oggi è molto importante per le tematiche che affrontiamo». Sempre questa sera alle ore 22,00 nella piazza chiesa Matrice, si svolgerà il “Festival incontra i giovani“. Serata disco in piazza con un intermezzo sulla sicurezza stradale.