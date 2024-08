Serreinfestival accende i riflettori sullo stabilimento della Fabriella Group: «Fare impresa a queste latitudini è eroico» – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

La carovana di Serreinfestival ha fatto tappa a Fabrizia. Tema della quarta giornata le “politiche del cibo e delle acque per lo sviluppo della Calabria”. L’incontro presso lo stabilimento della Fabriella Group azienda leader nel confezionamento e nella distribuzione di acqua minerale. Prima del dibattito Giampiero Latassa, amministratore della Fabriella Group ha aperto le porte dello stabilimento per fare scoprire una realtà che il presidente di Unimpresa Sanità Giancarlo Greco ha definito eroica «Bisogna essere veramente bravi per fare impresa a queste latitudini – ha spiegato – bravi a rimanere competitivi sul mercato, questo perché abbiamo avuto una politica assente e sorda alle esigenze degli imprenditori. Vogliamo – ha auspicato il presidente di Unimpresa – che la politica e le istituzioni che ci rappresentano e che ci rappresenteranno sia a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale, possono essere sempre più attente a quelle che sono le problematiche degli imprenditori che creano valore aggiunto, che creano posti di lavoro- I posti di lavoro – ha concluso Greco – non si creano se non ci sono degli imprenditori di qualità».

All’incontro moderato dal giornalista di Lacnews24.it Massimo Tigani Sava, ha preso parte la vice presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati Maria Chiara Gadda, che è rimasta incantata dalle bellezze del territorio. «Affascinata dalle bellezze ma soprattutto dalle persone. Questa – ha affermato – è una regione che ha delle ottime capacità imprenditoriali». Da qui l’esortazione: «Non c’è tempo da perdere, bisogna utilizzare le risorse nazionali del Pnrr per far sì che le aree interne abbiano i servizi e le infrastrutture necessarie».

Dopo i saluti del sindaco di Fabrizia Francesco Fazio che ha sottolineato il grande ruolo svolto dalle aziende del territorio auspicando il completamento della Trasversale delle Serre, è intervenuto il presidente dell’associazione Condivisioni Bruno Censore che ha esortato la classe dirigente a guardare agli imprenditori come Latassa che insieme alle bellezze naturali che offre la montagna, rappresentano la vera ricchezza del Paese. «L’importante simposio di oggi – ha sottolineato Censore – ha riunito attorno allo stesso tavolo politica, imprese e associazioni. Insieme abbiamo toccato con mano che c’è un impresa (la Fabriella Group) che sta crescendo in Calabria e che c’è una Calabria diversa e propositiva che inizia ad affacciarsi in maniera autorevole sui mercati nazionali ed internazionali».

Maria Rosaria Franzè, coordinatrice del Serreinfestival ha sottolineato il ruolo che da anni svolge la kermesse: «Il nostro obiettivo – ha ribadito – è quello di promuovere la risorsa montagna e le imprese che danno lustro a un territorio ricco d storia, tradizioni e cultura».

