Il Serreinfestival incanta con una terza giornata tra dibattiti e tradizioni – Video

È stata una terza giornata densa di appuntamenti e carica di spunti di riflessione quella che il Serreinfestival ha regalato ai tanti visitatori a Serra San Bruno. La manifestazione organizzata dall’associazione “Condivisioni” con la collaborazione di diverse realtà del territorio ha esordito questa mattina, nell’area pic-nic di Santa Maria del Bosco, con il dibattito dal titolo “Il Parco a 20 anni dalla sua istituzione tra tutela ambientale, valorizzazione del territorio e prospettive future” e che ha visto il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo rispondere alle domande dei giornalisti Biagio La Rizza e Maurizio Bonanno.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Il Parco in questi anni è cresciuto, si è fatto tantissimo sulla tutela della biodiversità e tanto rimane ancora da fare – ha spiegato il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo -. Negli ultimi anni poi ha avuto anche un risvolto dal punto di vista promozionale importante. Il Parco oggi ha una sua identità, si propone come area di turismo sostenibile a livello internazionale, ha fatto delle operazioni importanti come l’insediamento del cervo italico oppure la costruzione di strutture che lo rendono ancora più fruibile e, ripeto, c’è tanto ancora da fare ma quello che abbiamo intrapreso è il percorso giusto, che renderà a questo territorio la giusta attenzione anche da parte dei media internazionali».

Spazio in mattinata anche ad alcuni interessanti momenti come quello dedicato alle case prefabbricate in legno di Ecolive, azienda leader nel settore della bioedilizia che realizza abitazioni ad altissima efficienza energetica; all’arte dei vasai attraverso la dimostrazione pratica del giovane Michele Papallo; ai funghi con l’esposizione dei prodotti di SerFunghi di Luigi Calabretta e alle candele in cera d’api e vegetale, presentate dalla start-up degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, Catia Cartolano e Claudio Tomoiaga.