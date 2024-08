È partita l’ottava edizione di Serreinfestival: «Vogliamo risvegliare l’attrattività del territorio montano» – Video

Nella sede del Parco delle Serre si è tenuto questa mattina l’incontro che ha dato il via all’ottava edizione del Serreinfestival, la kermesse che si terrà tra Serra San Bruno e San Nicola da Crissa fino al 13 agosto. Presenti i diversi attori coinvolti nella realizzazione del progetto, che hanno voluto illustrare le numerose sfumature di un festival strettamente connesso con l’identità di un comprensorio vasto e la cui storia è ancora tutta da raccontare. Ad organizzare questa ottava edizione è l’associazione Condivisioni guidata da Bruno Censore, in collaborazione con il Comune di San Nicola da Crissa, il Gal Terre vibonesi, il Parco delle Serre, la fondazione Imes e l’associazione Vivi Serra San Bruno, con il patrocinio del ministero della Cultura, della Giunta e del Consiglio regionale, della Provincia di Vibo Valentia, del Comune di Serra San Bruno e della Camera di commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

«Attraverso questa edizione noi vogliamo risvegliare l’attrattività di questo comprensorio, parlare delle zone interne nella direzione di una rigenerazione culturale, sociale ed economica – ha spiegato Bruno Censore, presidente dell’associazione Condivisioni -. È anche un festival che valorizza il territorio, ci sono iniziative, spettacoli musicali, concerti, però il messaggio di tutta la kermesse è chiaro: offrire nuove opportunità per una sostenibilità ambientale sul solco degli obiettivi che l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile si è data».

Presenti all’incontro di questa mattina oltre al presidente di Condivisioni Bruno Censore, il commissario del Parco naturale regionale delle Serre Alfonso Grillo; il direttore artistico di Serreinfestival Armando Vitale; Giuseppe Zangari dell’associazione Serreinfestival; il dirigente nazionale di Libertas Francesco de Caria; la coordinatrice del festival Maria Rosaria Franzè e la responsabile del progetto Marta Ferrari.

Tra gli scopi della kermesse la valorizzazione del turismo montano, la scoperta dei sentieri boschivi e la conoscenza di tradizioni millenarie, la pubblicizzazione dei prodotti tipici del territorio ma anche dibattiti su tematiche di forte attualità culturale e politica, su tutte quella riguardante l’Autonomia differenziata.

«Quest’anno ci occuperemo di alcuni temi importanti, dallo spreco del cibo a quello dell’acqua, considerando anche la crisi idrica e i cambiamenti climatici che in questo periodo ci stanno mettendo a dura prova – ha spiegato la coordinatrice del festival Franzé -. E poi parleremo anche di Autonomia differenziata, un tema già trattato lo scorso anno e che proponiamo nuovamente vista anche la raccolta firme in corso per il referendum».

Sul forte legame tra il festival e il territorio e sulla bellezza di quest’ultimo si sono soffermati il direttore artistico Vitale («siamo in una delle perle della Calabria, l’obiettivo è anche quello di farci arrivare tanti turisti») e il direttore del Parco delle Serre Grillo: «Il messaggio che stiamo cercando di portare avanti anche come Regione è che c’è una Calabria diversa, che può essere vissuta, che è quella della montagna, che non tutti conoscono. Spesso mi ritrovo nelle manifestazioni ad affermare che il 40% del territorio è della Calabria montana e tutti mi guardano un po’ stupiti, quando invece c’è un patrimonio boschivo e forestale da valorizzare insieme ai 26 comuni che fanno parte del parco». Una valorizzazione che può fare da volano per lo sviluppo di un intero territorio.