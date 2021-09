Vibo, torna il festival Leggere&Scrivere: ecco le date

La prossima edizione del festival Leggere & Scrivere si svolgerà nella suggestiva cornice dello storico Palazzo Gagliardi dal 26 al 30 di ottobre. A darne l’annuncio in un post pubblicato sui social è stato Gilberto Floriani, l’ideatore, nonché direttore artistico unitamente a Maria Teresa Marzano, dell’importante kermesse culturale.

Oltre a Floriani e Marzano, direttori artistici e organizzativi saranno anche quest’anno Emilio Floriani, direttore del Sistema Bibliotecario, Cristiano Montesano, Nella Morano, Eleonora Cannatelli e Antonio La Gamba. «Saranno naturalmente coinvolte tante altre persone e istituzioni, soprattutto le scuole», annuncia Floriani. [Continua in basso]

Un’edizione travagliata quella di quest’anno, messa addirittura in forse dalla mancata possibilità di partecipare al bando della Regione Calabria, ma che si terrà. «Per la copertura dei costi di questo evento complesso – scrive Gilberto Floriani – ci affidiamo al sostegno dei donatori e di Vibo capitale del libro, di cui il festival è un caposaldo. Ce la metteremo tutta per fare un festival bellissimo, voi che ci leggete aiutateci con le vostre donazioni. Vibo Valentia deve sempre più essere protagonista per la cultura, le biblioteche e la lettura».

