Capitale italiana della cultura, Capistrano e altre 22 città presentano il dossier

Sono 23 le città che hanno presentato il dossier di candidatura comprensivo di titolo, progetto culturale, organo responsabile del progetto, valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e obiettivi perseguiti. Il tutto per aggiudicarsi il titolo di città Capitale italiana della cultura 2024. Le candidature saranno valutate da una commissione composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, che sarà istituita a breve con decreto del ministro. [Continua in basso]

Entro il 18 gennaio 2022, la commissione esaminerà le candidature e selezionerà i 10 progetti finalisti che saranno invitati a delle audizioni pubbliche che si svolgeranno presso la sede del Ministero della Cultura entro il 1° marzo 2022. Le città finaliste avranno a disposizione trenta minuti per presentare la propria candidatura, seguita da una sessione di ulteriori trenta minuti per le domande della commissione. Entro il 15 marzo 2022, la commissione proporrà al ministro della Cultura la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2024.

Le 23 città candidate e il titolo dei dossier 1. Ala (Trento) – Ala. La cultura che avvolge 2. Aliano (Matera) – Aliano sguardi oltre confine 3. Ascoli Piceno – La cultura muove le montagne 4. Asolo (Treviso) – Asolo 2024 Capitale italiana della cultura 5. Burgio (Agrigento) – Ubertosissima civitas: Burgio città della ceramica e delle campane 6. Capistrano (Vibo Valentia) – Capistrano, la cultura ci ripopola 7. Chioggia (Venezia) – Chioggia, sale di cultura 8. Conversano con l’Area metropolitana di Bari (Bari) – Conversano 2024. Una nuova dimensione della cultura 9. Diamante (Cosenza) – Diamante 2024. La Storia ha un futuro brillante 10. Gioia dei Marsi (L’Aquila) – Il fiore tra le macerie 11. Grosseto – Grosseto 2024, naturalmente culturale 12. La Maddalena (Sassari) – La Maddalena Capitale italiana della cultura 2024 13. Mesagne (Brindisi) – Umana meraviglia 14. Pesaro (Pesaro e Urbino) – La natura della cultura 15. Pordenone – Pordenone, la porta si apre 16. Saluzzo con le Terre del Monviso (Cuneo) – Saluzzo Monviso 2024. Una montagna di futuro 17. Sestri Levante con il Tigullio (Genova) – Atlante culturale del Tigullio. Includere e valorizzare secondo l’ispirazione “baudelairiana”: luxe, calme et volupté 18. Siracusa – Siracusa 2024. Città d’Acqua e di Luce 19. Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Grosseto) – Amiata 2024. Il respiro della cultura, la cultura respira 20. Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno) – La Cultura dell’Unione 21. Viareggio (Lucca) – Viareggio la cultura si sente 22. Vicenza – Vicenza 2024. La cultura è una bella invenzione 23. Vinci (Firenze) – Vinci 2024. Cultura dell’impossibile.