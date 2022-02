Muore a Vibo l’avvocato Francesco Tassone, figura storica del meridionalismo calabrese

Nel 1968 un grande fermento sociale attraversò il Paese. Fu un periodo di grandi trasformazioni e anche Vibo visse momenti di intensa partecipazione sul piano politico e culturale. Uno degli interpreti degli

avvenimenti di quel periodo storico fu l’avv. Francesco Tassone. Nel marzo di quell’anno, per sua iniziativa, viene fondato il “Circolo Salvemini”, punto d’incontro dei vari movimenti e correnti culturali che si andavano formando in città. Va inoltre ricordato il lavoro editoriale svolto attraverso la casa editrice “Qualecultura, creata da Francesco Tassone insieme a Luigi Lombardi Satriani, Maio Meligrana, Nicola Zitara, Rocco Brienza, Domenico Scafoglio . Contemporaneamente veniva avviata la pubblicazione dei “Quaderni Calabresi”, poi divenuti “Quaderni del Sud”.

Francesco Tassone era nato a Spadola nel 1926 ma aveva vissuto gran parte della sua vita a Vibo Valentia.

Laureato in Giurisprudenza, era entrato in Magistratura, poi abbandonata per svolgere l’attività di avvocato e potersi dedicare con maggiore autonomia all’attività intellettuale con particolare riferimento a quella

editoriale. Nell’ultimo periodo i suoi interessi culturali si erano focalizzati sul meridionalismo calabrese, in sintonia con un’altra grande figura di storico e meridionalista, Nicola Zitara, anche lui scomparso di recente.

Nel 2019, per i suoi meriti culturali, gli era stata conferita, dall’”Università delle Generazioni”, insieme ad altre nove personalità, il premio “Giganti della Calabria”.