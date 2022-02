Vibo, per San Valentino l’Unione consumatori lancia l’iniziativa “Uno slancio d’amore”

Uno slancio d’amore, alla sua II edizione, acquista quest’anno un significato diverso e colmo di speranza. L’unione nazionale consumatori-comitato Vibo Valentia vuole ricordare nel giorno dell’amore le vittime del Covid 19, in particolare gli anziani che sono stati i più colpiti da questa pandemia. Ma anche i bambini e gli adolescenti che hanno perso i loro nonni e sono vittime dell’isolamento sociale, cresciuti in un mondo dai visi coperti e senza spazi di aggregazione.

L’Unc, nel giorno dell’amore, ha deciso di donare ai commercianti palloncini ad elio a forma di cuore rossi. I palloncini saranno poi esposti da ciascun commerciante in vetrina e alle ore 19 saranno liberati in cielo, in una sorta di flash mob del volo. I palloncini potranno essere ritirati dai commercianti lunedì 14 febbraio alle ore 16 in Piazza Morelli.

Una delegazione dell’Unc sarà presente alle ore 19 in piazza Morelli per liberare i palloncini in cielo, insieme ad alcuni rappresentanti dei commercianti e dell’amministrazione comunale.

L’Unione- si legge in una nota stampa – pensa che in questo momento sia importante promuovere un messaggio di speranza e di un futuro senza Covid e senza mascherine: «per questa ragione – si legge ancora- insieme ai palloncini volerà un emoji con la mascherina, abbracciata ad un cuore e ad un gel disinfettante».