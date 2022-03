Vibo festeggia San Leoluca: messa in duomo e omaggio delle istituzioni

Vibo Valentia festeggia il suo santo patrono, San Leoluca. Si è tenuta stamani nel duomo a lui dedicato la cerimonia alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del comprensorio. La messa è stata presieduta dal vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro a presiedere la santa messa. Le parole del vescovo sono state indirizzate al terribile conflitto in Ucraina, all’importanza del dialogo e dell’accoglienza. Un altro passaggio ha riguardato le violenze registrate nel territorio vibonese, il ruolo dei sindaci e la vicinanza alle forze dell’ordine. Al termine della celebrazione in piazza si è tenuto il tradizionale omaggio floreale da parte dei vigili del fuoco.

Il messaggio del sindaco Limardo

Tra le autorità presenti, anche il sindaco Maria Limardo: «Ho deposto un cuscino di fiori con i colori della bandiera Ucraina ai piedi della statua del nostro santo protettore, implorando la sua intercessione per la fine di questa terribile guerra», ha scritto sui social.

In particolare «San Leoluca è sempre stato invocato nei momenti più drammatici, soprattutto in occasione di guerre, carestie e terremoti. Alla vasta comunità ucraina fatta di bella gente e che lavora con solerzia e rettitudine nella nostra città – ha poi evidenziato la Limardo – esprimiamo i nostre sentimenti di solidarietà e trepidazione».