Vibo, la città si prepara a festeggiare il Santo Patrono San Leoluca

Previsto un ricco calendario di eventi per un cammino intrecciato di fede animato dai sacerdoti della diocesi

La città di Vibo Valentia si prepara a rendere onore al Santo Patrono attraverso un cammino di fede animato dai sacerdoti della diocesi. Giorno 1 marzo, alle ore 11, nel Duomo a lui dedicato, sarà il vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro a presiedere la santa messa, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia di Vibo Valentia e dell’intera comunità vibonese. Al termine della celebrazione in piazza ci sarà il tradizionale omaggio floreale da parte dei vigili del fuoco.



I festeggiamenti in onore di Santo Patrono si concluderanno con la celebrazione della santa messa, alle ore 18, presieduta dal vicario generale Filippo Ramondino. Tra gli appuntamenti dei nove giorni di preparazione alla festa, il programma sottolinea tre giorni particolari di intesa preghiera e testimonianza. Questo pomeriggio, 25 febbraio, alle ore 17, Animazione liturgica e testimonianza vocazionale della Gifra (gioventù Francescana). Domani, sabato 26 febbraio, alle ore 8, S. Quarantore di adorazione, alle ore 17, Animazione liturgica e testimonianza vocazionale animate dalla Comunità dei missionari e missionarie della via.