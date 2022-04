Tropea experience, convegni e show di cucina con protagonista la cipolla rossa -Video

In Piazza Cannone sotto lo sguardo di curiosi e appassionati di cucina va in scena la seconda giornata. Eventi in programma fino a domani

Procede con entusiasmo la seconda giornata della Tropea Experience, la tre giorni di cooking show con chef di fama nazionale e internazionale, convegni, esposizioni sulla rossa di Tropea, regina della dieta mediterranea. In Piazza Cannone, cuore della kermesse, tanti i curiosi e gli appassionati di cucina che hanno deciso di prendere parte ad un progetto ambizioso messo in piedi da diversi partner che insieme al comune di Tropea e al Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria igp intendono promuovere e valorizzare un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. [Continua in basso]

Lo show di cucina

Le vongole veraci con salsa moho, verde di prezzemolo e coriandolo, tipica delle Canarie, abbinata alla Rossa di Calabria dalla chef e scrittrice londinese Nina Parker. I conchiglioni risottati, cotti in riduzione di buccia di piselli, fritti in extravergine d’oliva e riempiti di una nuvola di parmigiano e cipolla, ricetta proposta da Igles Corelli. Entrambi sono tra gli ambasciatori internazionali chiamati a declinare nel piatto la dolcezza di un prodotto agroalimentare capace di raccontare nel mondo eccellenza e bellezza della destinazione Calabria. Succede ora all’ombra della pagoda allestita in piazza cannone, quartier generale dell’evento che anche nella seconda giornata sta facendo registrare successo di partecipazione.

Ad esprimere soddisfazione è Daniele Cipollina, event planner della manifestazione promossa dal Comune di Tropea e dal Consorzio della Cipolla rossa di Tropea Igp Calabria, ribadendo l’auspicio che l’evento possa confermarsi nel panorama degli eventi enogastronomici nazionali. [Continua in basso]