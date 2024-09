Al Festival della fotografia di Corigliano gli scatti sulla cipolla rossa di Tropea Igp nel libro Rossa tra collina e mare

La copertina del volume presentato

Nella suggestiva cornice del Castello Ducale, a Corigliano Rossano, che fa da sfondo alla 21a edizione del Festival della fotografia, è stato presentato ieri il libro fotografico “Rossa tra collina e mare”, edito da Rubbettino. Gli autori, Giuseppe Morello e Mario Greco, hanno incontrato il numeroso pubblico presente, composto da appassionati e professionisti del settore. Il volume si propone di raccontare in modo evocativo quei luoghi e le persone legati alla celebre cipolla rossa di Tropea Calabria Igp. Questo pregiato prodotto, simbolo della gastronomia calabrese, è stato al centro di una narrazione visiva che ha saputo trasmettere l’anima di un territorio e la resilienza di chi lo abita.

Un momento della presentazione

“Rossa tra collina e mare” non è soltanto una celebrazione di un alimento, ma una vera e propria storia fotografica che esplora il lavoro, la fatica, gli sguardi, le amicizie e i legami di gratitudine che connotano la cultura contadina calabrese. Gli autori, attraverso le loro immagini, hanno voluto mettere in luce la perseveranza, la pazienza e la forza delle persone che quotidianamente si dedicano alla coltivazione di una delle eccellenze agroalimentari italiane. L’evento è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, che ha avuto l’opportunità di interagire con gli autori e approfondire i temi trattati nel libro. Con il Festival della fotografia che continua a promuovere la bellezza visiva e la cultura del territorio, il volume di Morello e Greco si attesta come un importante strumento di valorizzazione dell’identità calabrese.