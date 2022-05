Pannaconi, il primo Premio della carità assegnato a due associazioni

Successo di pubblico e tanti spunti di riflessione per la consegna del primo Premio della carità di San Nicola andato in scena a Pannaconi, frazione di Cessaniti. L’evento, promosso nella chiesa di San Nicola, è stato fortemente voluto dal parroco, don Felice Palamara e concretizzato grazie alla collaborazione con il Comitato “Crisalide arte e cultura” presieduto da Romina Candela. In questa primissima edizione il riconoscimento è stato assegnato a due associazioni del Vibonese che operano da anni a favore delle categorie sociali più svantaggiate ovvero “L’isola che non c’è”, rappresentata dalla presidente Concetta Silvia Patrizia Marzano e l’associazione “Il dono” presieduta da Marenza Farfaglia. L’iniziativa è stata occasione per la comunità di Pannaconi per ascoltare alcuni esempi di vera carità. [Continua in basso]

Oltre alla consegna delle targhe, sono stati donati anche due quadri con l’immagine di San Nicola. Quindi, in segno di ringraziamento, alcuni cittadini impegnati in attività di volontariato presso la Casa di carità di Pannaconi hanno ricevuto alcune pergamene di ringraziamento. A margine dell’appuntamento, la presidente Candela ha voluto rimarcare il valore del “Premio della carità”: «Abbiamo avuto l’opportunità di osservare gli occhi di queste persone straordinarie e toccare con mano l’amore e l’affetto che nutrono per le persone meno fortunate. Dobbiamo fare rete tra di noi e – ha aggiunto la presidente di “Crisalide”- crescere con questo sentimento umano che dispone a soccorrere chi ha bisogno di aiuto materiale ma soprattutto donare amore». Ringraziamenti sono giunti infine all’indirizzo del coro di Pannaconi, della comunità, di don Felice e delle due associazioni vincitrici.

