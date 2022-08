Vibo vintage, bilancio positivo per l’evento dedicato agli anni Cinquanta

Successo di pubblico per l’evento Vibo vintage special 50. I cittadini hanno partecipato con entusiasmo alla serata che ha visto un raduno con quasi 100 motori d’epoca che hanno sfilato lungo le vie del commercio. Tra i presenti anche l’influencer Ida Galati nelle vesti di Olivia Newton John, il sindaco Maria Limardo, gli assessori, il presidente Unpli Calabria Filippo Capellupo. Macchine e moto d’epoca grazie al presidente Enzo Jorgi dell’associazione Veicoli storici calabresi pronta a fare squadra e rete con i Vespa Club tra cui Vibo, Nicotera e Pizzo, insieme a Hipponion Classic Car Vibo Valentia presieduta da Tonino Montagnese, Catanzaro Corse con Melino Morano, e da Gimigliano Auto Club con Fabio Paonessa. Una sfida fortemente voluta dalla Pro loco cittadina con la presidente Giusi Fanelli. [Continua in basso]

«La Pro Loco Vibo Città aps Unpli – sostiene ì Fanelli – ha inaugurato la sua presenza sul territorio con Vibo vintage special 50 – evento che vedrà la registrazione del marchio e la storicizzazione dello stesso». Per la presidente del sodalizio si tratta di un primo importante punto di partenza: «Invitiamo tutti, associazioni, privati e enti a rimanere vicini e fedeli alla Pro loco». L’obiettivo è quello di «ritornare alla Vibo bella e viva» di un tempo. La serata è stata animata dalle esibizioni degli artisti Dj Sauro e la band Max Gazzaruso & swing fratis direttamente dal festival di Senigallia. Visto il grande entusiasmo e la riuscita di Vibo Vintage insieme alla Pro Loco, gli artisti hanno deciso di partire con i lavori per la seconda edizione di Vibo Vintage 2023, per il prossimo 13 agosto: «L’inverno sarà utile per imparare il ballo swing e rock’n’roll grazie a Dj Sauro che verrà ospite a Vibo e alla Band Max Gazzaruso & swing fratis che stanno già coordinando e coinvolgendo altre band per soddisfare le grandi sorprese che conserva la seconda edizione di Vibo Vintage Special 50».

