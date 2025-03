Vibo, festa privata a Palazzo Gagliardi senza autorizzazione: si dimette il vice presidente della Pro Loco e il caso approda in Comune

Una festa privata nei locali gestiti dalla Pro loco nel monumentale Palazzo Gagliardi, l’assenza di autorizzazione e il passo indietro del vicepresidente del sodalizio Antonio Santamaria. E non solo. Per quanto accaduto nella sede nell’associazione pare che il Comune di Vibo stia valutando la revoca dei locali. Del party non autorizzato ha raccontato il Quotidiano del Sud, che sulla vicenda ha anche raccolto le parole e la versione della festeggiata. «Avevo chiesto ai vertici della Pro Loco se fosse stato possibile usufruire dei loro locali e mi è stato risposto che non c’erano problemi – spiega la professionista -. Della necessità di un’autorizzazione da parte del Comune non sapevo nulla e comunque non avrei dovuta chiederla io».

Nelle scorse ore, intanto, il vicepresidente della Pro loco di Vibo Valentia, Santamaria ha presentato le dimissioni specificando di non aver saputo nulla della festa se non dalle pagine del giornale dopo lo scoppio del caso. Caso che è approdato in IV Commissione politiche sociali e sul quale sono in corso approfondimenti da parte della polizia municipale. In merito alla revoca dei locali al momento nessuna ufficialità, ma l’ipotesi è tutt’altro che esclusa.