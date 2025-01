La Pro Loco di Vibo con i ragazzi impegnati nella Settimana dello studente: mitologia e intelligenza artificiale per valorizzare la promozione territoriale

Come ogni anno durante la Settimana dello studente, la Pro Loco Vibo Città ha avuto modo di raccontare ai ragazzi delle scuole vibonesi l’importanza della promozione del territorio «attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità e delle proprie origini», si legge in una nota.

Ieri mattina, all’apertura dei lavori del Liceo Vito Capialbi, nella sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia, la Pro Loco ha dato voce al territorio con l’editore Renato Costa insieme all’operatrice dei beni culturali Claudia De Masi e all’ideatrice del progetto della collana turistica Esperienze Vibonesi Giusi Fanelli, oggi probiviro dell’Unpli (Uninone nazionale Pro loco italiane).

L’incontro con i ragazzi, precisa Fanelli, «è stato un momento di grande partecipazione che ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti dopo la presentazione del progetto con gli interventi dell’editore Beroe Renato Costa, il quale ha raccontato l’importanza di fare cultura, come strumento di crescita del territorio unitamente allo scopo sociale che la strategia editoriale della sua azienda ha attraverso la produzione in loco di audiolibri». «Non è mancato il coinvolgimento emotivo, oltre che storico – continua la nota -, grazie ai racconti dell’autrice del primo volume di Esperienze Vibonesi, “Le meraviglie archeologiche di Vibo Valentia tra miti e leggende”, in cui Claudia De Masi ha tracciato, attraverso le leggende appartenenti alla nostra terra, un percorso storico che nella sua semplicità è risultato molto coinvolgente e interessante».

Trattandosi di una settimana dello studente e di giornate in cui gli stessi diventano protagonisti, si è deciso di utilizzare personaggi della mitologia, quali Persefone, la ninfa Scrimbia e lo scritto inciso sulla Laminetta Orfica per tracciare «una lettura in chiave moderna» attraverso un workshop che ha coinvolto tutti i 200 studenti presenti, i quali «hanno dimostrato un interessamento che ha colpito piacevolmente anche tutti i docenti, oltre che essere molto soddisfatti sul risultato ottenuto».

«In chiave moderna la ninfa Scrimbia è diventata, infatti, una ragazza dei nostri tempi appassionata di fotografia e conosciuta sui social per la sua capacità di catturare la bellezza dei luoghi che visitava – viene descritto nella nota -. Durante un viaggio in una città del sud Italia, incontrò un giovane fotografo che condivideva la sua stessa passione. Tra loro nacque subito un’intensa connessione e insieme trascorsero giorni esplorando luoghi suggestivi tra borghi antichi e angoli nascosti della natura. Il loro punto preferito era una vecchia fontana abbandonata, che divenne per loro un simbolo di amore e creatività. Tuttavia il destino li separò presto: il giovane fotografo ricevette un’importante offerta di lavoro all’estero e dovette partire. Scrimba, distrutta dal dolore, tornò alla fontana dove avevano passato i momenti più belli, cercando conforto. Ogni giorno si sedeva lì, scattava foto e condivideva con i suoi followers il suo stato d’animo, trasformando il luogo in un simbolo della sua sofferenza e del legame spezzato. Le sue foto e i suoi racconti toccarono il cuore di moltissime persone, trasformandola in una figura ispiratrice. La fontana, prima dimenticata, divenne una meta visitata da chi cercava di trovare bellezza anche nel dolore. Con il tempo, Scrimbia riuscì a trasformare la sua sofferenza in arte e ad ispirare chi la seguiva, dimostrando che anche le lacrime possono dar vita a qualcosa di eterno».

Della ninfa Scrimbia e con l’uso dell’IA è stata prodotta una foto in cui antico e moderno si incontrano con un sentimento che non cambia. In chiave moderna è stata interpretata anche l’incisione presente sulla Laminetta Orfica: «Quando sarai sul punto di morte, raggiungi la fonte della pace interiore attraverso i consigli dei saggi, non fidandoti della fonte che troverai comodamente e subito visibile».

Infine, il mito di Persefone, paragonato alla storia di cronaca nera di Elisa Claps. «Come Persefone fu trattenuta nell’Ade, così Elisa Claps fu ritrovata dopo 17 anni nel sottotetto di una chiesa e come Demetra ottenne giustizia non piena portando sua figlia solo sei mesi all’anno sulla terra, così i familiari di Elisa videro l’arresto dell’omicida, ma rinunciando alla figlia sulla terra», viene elencato ancora nella nota.

Ha concluso il presidente della Pro Loco Michele Catania, che esprime soddisfazione per «essere stati coinvolti in un progetto così ambizioso e innovativo, riuscito nell’intento di sensibilizzare i giovani attraverso la conoscenza del nostro meraviglioso territorio».