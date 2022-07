Dai vicoli del centro storico alle degustazioni, i percorsi esperienziali della Pro loco Vibo

Dalla bellezza monumentale dei vicoli del centro storico alla cultura enogastronomica. La nuova Pro loco Vibo Città Unpli Aps propone un tour esperienziale tra i Vicoli diVini insieme con il Comune di Vibo Valentia. Al centro un percorso guidato e gratuito mozzafiato: Chiesa di San Michele, Arco Marzano, Conte D’Apice, Chiesa della Madonna dei poveri, Piazza Terranova, Chiesa e Piazza del Carmine. La Pro loco di Vibo Città, offrirà un tour con guida professionista su prenotazione: ore 20 e ore 22 da Piazza Diaz. La degustazione enologica si svolgerà nel centro storico: «La nuova pro loco, conclude il presidente Giusi Fanelli, vuole raccontare la favola della Vibo bella con un lieto fine: valorizzare e vivere una città per tutti e di tutte quelle persone che hanno voglia di contornarsi da eventi, iniziative e servizi utili e necessari al proprio benessere e alla propria crescita culturale, facendo rete e comunicazione trasversale con e per il terzo settore anche per la crescita economica del nostro amato territorio».