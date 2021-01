Vibo, ecco i vincitori del concorso BalcoNatale

Si conclude con la vittoria della signora Rubino. Il suo addobbo ha ottenuto il più alto numero di votazioni

Consensi e apprezzamenti per il concorso BalcoNatale, ideato dalle piattaforme di informazione trasporto pubblico e di promozione turistica “Vibo In Bus e Muoversi In Calabria” con il patrocinio della Pro loco di Vibo Valentia. L’edizione 2020 si è conclusa nei giorni scorsi con la fase di premiazione.

La primissima edizione del contest è stata vinta dalla signora Patrizia Rubino avendo totalizzato 202 preferenze. Per votare bastava indicare con un like la foto preferita, pubblicata sulle pagine social degli enti organizzatori. La partecipante (che si è aggiudicata il cesto di Natale), ha conquistato gli utenti social con addobbi che hanno riguardato balconi e intera abitazione. Secondo posto per la famiglia Marino, sempre di Vibo Valentia, che ha invece registrato 100 voti positivi. Il cofanetto di specialità tipiche ricevuto è stato devoluto in beneficenza ad una famiglia in stato di bisogno. Al terzo posto si piazza infine il signor Luigi Prestinenzi di Vibo Valentia al quale è andata la grande calza della Befana: «Anche lui – spiegano i promotori – con la sua realizzazione natalizia ha contribuito a rendere magica l’atmosfera delle feste nel centro cittadino».

Nel dare appuntamento alla prossima edizione, gli organizzatori rivolgono «un ringraziamento tutti i partecipanti e alle 7107 persone che hanno seguito l’evento sui social ed in parte hanno contribuito alla scelta degli addobbi da premiare».