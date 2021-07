Tour culturali, guide turistiche e centro info: i progetti estivi della Pro loco Vibo Valentia

Il programma viene messo in campo grazie alla sinergia con la piattaforma Muoversi in Calabria e l'amministrazione provinciale al fine di valorizzare e far conoscere il comprensorio

Iniziative turistiche per il rilancio e la valorizzazione del territorio vibonese. È il programma messo in campo dalla Pro loco di Vibo Valentia e dalla piattaforma turistica calabrese “Muoversi in Calabria” in sinergia con l’amministrazione provinciale.

“EstaTourismVV” è un insieme di progetti a incentivo del turismo sia della città che degli altri centri costieri e montani. Il primo passo è il nuovo brand turistico per l’estate 2021 “La Provincia Vibonese Meraviglia da Vivere” che sarà in diffusione sui social sul sito web “Muoversi in Calabria.it”, (operativo nei prossimi giorni), nei vari locali e lidi, poli museali e centri di informazione turistica. Il brand, specificano poi i promotori, vedrà una diffusione presso tour operator, borse del turismo nazionali e internazionali, brochure turistiche.

Brand e logo turistico

«Al brand – evidenziano poi – seguirà il logo che sintetizzerà mare, cultura, natura, tradizioni e gusto dell’intera provincia. Il brand e il relativo logo sono stati elaborati dopo mesi di studio da parte dei tecnici dell’Azienda di promozione e ricerca turistica Calabria e del centro di informazione e accoglienza turistica della Pro Loco di Vibo Valentia con il patrocinio di Muoversi in Calabria.it e Provincia di Vibo Valentia».

«Nella creazione – si fa rilevare – si è pensato a racchiudere ciò che di più rappresentativo esiste nel panorama provinciale» e al contempo valorizzare il tema del viaggio: «Sono stati due i partner ufficiali che hanno permesso la creazione della campagna di Promozione Turistica del Vibonese – rimarcano– ‘Nduja San Donato di Spilinga e Duplè Parrrucchieri di Mimmo Russo Hair Stylist a Vibo Valentia».

Guide turistiche

Altra iniziativa riguarda la creazione e diffusione delle guide geografiche turistiche “Le vie della Cultura” della città di Vibo Valentia -Pizzo Calabro-Tropea a cura di “Muoversi in Calabria.it” con il patrocinio della Pro Loco di Vibo Valentia e dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

Si tratta di materiale in grado di racchiudere e sintetizzare in modo efficace i punti di alta rilevanza storica e culturale presenti nelle località selezionate, con relativa storia generale. Il formato garantisce facile consultazione sia per viaggi che tour. Le guide saranno in diffusione nei vari poli museali e centri di informazione turistiche a partire dalla prossima settimana oltre che presso strutture ricettive e ristoranti a richiesta da parte di quest’ultimi.

Tour culturali e naturalistici

La terza iniziativa si concentra sui “Estatour”, ovvero tour culturali, naturalistici e del gusto ideati a richiesta in collaborazione con l’Associazione guide turistiche Calabria all’interno del panorama provinciale. La prima colazione ricordiamo in ogni tour è offerta dalla Pro loco di Valentia. Per avere info sui vari tour basta inviare una mail a muoversincalabria@gmail.com o prolocovv@gmail.com oppure contattare il centro di informazione e assistenza turistica al numero 3914752108.

Il portale turistico

La creazione del portale turistico “Muoversi in Calabria.it”, inoltre, permetterà al turista di essere guidato e consigliato durante la sua permanenza in Calabria e nella provincia di Vibo. Il sito fornirà assistenza su cosa visitare, servizi disponibili, attrazioni, numeri utili.

Il centro info

A disposizione dei villeggianti anche il numero operativo del centro di informazione e accoglienza turistica della Pro Loco di Vibo Valentia “3914752108” operativo dalle ore 9:00 alle ore 21:00, tutti i giorni. Si potranno avere informazioni su cosa visitare, come raggiungere determinate località, eventi.

«Ringraziamo ancora una volta tutte le aziende che hanno creduto nel progetto di “Muoversi in Calabria.it”, del Centro di informazione e accoglienza turistica della Pro Loco di Vibo Valentia, dell’Azienda di promozione e ricerca turistica Calabria. Ringraziamo l’anima di questi importantissimi progetti: Monica Fidotti, responsabile dell’area ricerca turistica dell’Aprt Calabria, Francesco Columbro che ha curato l’Area digitale e grafica dei vari progetti», conclude il presidente Pro loco Luigi Saeli.