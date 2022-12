Il Presepe vivente dei bambini, l’atteso evento a San Costantino di Briatico

Ripercorrere la storia della nascita di Gesù, valorizzare le tradizioni locali, offrire momenti di socialità. A San Costantino di Briatico tutto pronto per il presepe vivente. La sacra manifestazione, frutto del progetto portato avanti dall’associazione “Dopo mamma e papà” è in programma il 28 dicembre dalle ore 15.30. Coinvolti circa 30 figurati, per lo più bambini: «Abbiamo pensato ad una riproposizione del presepe vivente riprendendo una tradizione che aveva origine decenni addietro grazie al lavoro portato avanti da un gruppo di giovani studenti che intendevano promuovere un evento culturale e risaldare il senso di comunità», evidenziano i promotori. L’appuntamento è reso possibile grazie alla disponibilità dei genitori e dei ragazzi di San Costantino, San Leo, Potenzoni e Briatico «oltre alla famiglia Lombardi Satriani che ci permetterà di usufruire di alcuni spazi privati». [Continua in basso]

Ringraziamenti infine all’indirizzo dell’amministrazione comunale «per la disponibilità dimostrata nella autorizzazioni concesse per l’utilizzo degli spazi necessari degli spazi e dei provvedimenti che adotterà per il controllo del traffico». Riportare il presepe vivente a San Costantino, per la “Dopo mamma e papà” è una grande sfida: «Abbiamo intrapreso un nuovo percorso. I temi della disabilità restano il focus della nostra attività, ma ci stiamo aprendo anche al sociale, al territorio, all’ambiente. Un modo per renderci ancora più attivi, partecipativi e presenti a Briatico e in generale nel territorio vibonese».

