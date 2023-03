La storia e le tradizioni di Sant’Onofrio rivivono nel libro di Ciancio e Pezzo -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

“Sant’Onofrio di Calabria: tra storia, culto e tradizioni”. Il libro, scritto a quattro mani da Francesco Ciancio e Onofrio Pezzo, edito da Libritalia, è stato presentato nei giorni scorsi nella sala comunale dell’ente. Oltre 400 pagine di scritto che punta a divulgare tra le giovani generazioni il percorso storico del paese facendole partecipi di fatti, personaggi e situazioni che hanno costruito e determinato l’identità comunitaria nel corso dei secoli. L’evento – moderato dal giornalista Stefano Mandarano – ha visto la partecipazione dell’editore Enrico Buonanno, dello scrittore Domenico Sorace e dell’attrice Anita Pititto che ha letto delle poesie in dialetto scritte da Pezzo e interpretato alcuni brani con la chitarra. [Continua in basso]

Pezzo è un maestro di scuola che ha dedicato che ha dedicato la sua vita al centro vibonese. L’altro autore Ciancio lo definisce: «Un cultore delle tradizioni locali e del dialetto santonofriese che ha anche scritto un suo personale, unico e raro dizionario sul dialetto che ancora non ha pubblicato ma, in parte, si trova già scritto in questo volume». «Sono state raccolte anche pubblicazioni di altri scrittori di e su Sant’Onofrio – continua Ciancio -. Una serie di documenti che partono dalla storia quasi primitiva per arrivare fino ai giorni nostri. È un libro voluminoso. La prima parte è prettamente storica, la seconda sulle tradizioni locali e la terza è invece composta da focus e appendici particolari».

