A Vibo Valentia il Festival Calabria delle donne che si sono dedicate alle istituzioni e alla politica

Finalmente è arrivato il momento della città di Vibo Valentia ad ospitare le tappe della seconda edizione del Festival Calabria delle Donne, l’importante kermesse calabrese, che celebra il genio femminile delle donne di Calabria, quest’anno ha come obiettivo di ricordare e celebrare le donne che si sono dedicate alle istituzioni e alla politica. Tema importante che accende i riflettori sulla storia di quelle donne scomparse, che hanno vissuto nella nostra regione, e hanno dedicato la loro vita ad una serie di impegni sociali, professionali, politici e istituzionali. Come previsto, anche questa edizione del festival, curato e diretto dall’archeologa vibonese Mariangela Preta, sta riscuotendo grande consenso e partecipazione nei tanti appuntamenti, del fitto calendario, in tutte le province della nostra regione, ben 33 incontri per 45 profili del genio femminile. [Continua in basso]

Tornando agli appuntamenti nel capoluogo vibonese, il primo appuntamento organizzato dal distretto notarile, è dedicato al ricordo dell’impegno professionale del compianto notaio Maria Palermo, previsto giovedì 23 marzo alle ore 18, presso l’aula magna dell’Istituto Italiano di Criminologia, che, dopo i saluti del rettore Saverio Fortunato vedrà gli interventi di Rocco Guglielmo, notaio e consigliere nazionale del CNN e presidente del consiglio notarile di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo Valentia, di Armanda Miceli, notaio e segretario del Consiglio notarile, e di Carlo Gaddi notaio. Questo primo appuntamento è moderato da Mariangela Preta.

Il secondo appuntamento, dedicato al ricordo dell’opera di Titti D’Amico e Irma Scrugli, organizzato dal Rotary Club di Vibo Valentia, si svolgerà venerdì 24 marzo alle ore 18.30 presso il 501 Hotel. Previsti gli interventi di Sabatino Falduto, presidente del Rotary Club Vibo Valentia, di Maria Limardo, sindaco della città, Antonio Lo Schiavo, consigliere regionale della Calabria e socio Rotary Vibo, Giuseppe Lo Torto, Past President Rotary Vibo, Don Francesco Sicari, fratello maggiore dei Sacerdoti Oblati, e di Mariangela Preta, socia del Rotary di Vibo. Il terzo appuntamento, dedicato al ricordo di Diana Recco, organizzato dal Liceo Classico Michele Morelli, si svolgerà presso l’aula magna del liceo vibonese, giorno 29 marzo alle ore 11. Interverranno Raffaele Suppa, dirigente scolastico del Liceo Morelli-Colao, Maurizio Bonanno, giornalista, e Mariangela Preta, direttore del Festival, modererà Tonino Fortuna docente del liceo classico.