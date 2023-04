A Briatico nasce il premio poetico letterario “Luigi Maria Lombardi Satriani”

Il Comune di Briatico, in sinergia con l’associazione “Intersezioni culturali” e la Pro loco ha indetto la prima edizione del premio poetico, letterario internazionale “Luigi Maria Lombardi Satriani”. Il contest ha come finalità di promuovere la cultura poetica e letteraria in generale e al contempo l’immagine del territorio con il suo patrimonio culturale, storico, popolare, artistico e paesaggistico. In più, l’intento dall’ente, è quello di omaggiare l’antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani, già senatore della Repubblica e grande protagonista dello studio del Sud, il folclore e le tradizioni popolari, recentemente scomparso. Le sezioni sono due e si distinguono in poesia inedita in lingua italiana a tema libero (massimo 40 versi); poesia inedita in lingua italiana a tema “La mia terra”, intesa in senso antropologico come territorio e come comunità. Sarà possibile presentare una solo poesia della lunghezza massima di 40 versi. [Continua in basso]

Il professor Lombardi Satriani

Per la partecipazione a singola sezione è richiesto il versamento dell’importo di 10 euro a titolo di contributo e sostegno a copertura delle spese di organizzazione, segreteria e promozione del premio. È possibile partecipare a entrambe le sezioni versando una quota aggiuntiva di 5 euro (unico bonifico da 15 euro). Le opere saranno valutate da una giuria nominata dall’organizzazione del premio e composta da personalità ed esponenti del monto della cultura, giornalisti, poeti, scrittori e critici. Per i primi tre classificati previsti trofeo e pergamena. La finalissima si terrà sabato 19 agosto a Briatico.

