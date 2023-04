Musei ad ingresso gratuito il 25 aprile: ecco l’elenco delle aperture in Calabria

Martedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. All’iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l’anno), quindi, si aggiungono altre tre date ad accesso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. «Il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nostra Nazione un momento di condivisione del nostro patrimonio culturale, fattore determinante di identità in cui tutti gli italiani possono riconoscersi. Invito cittadini e turisti a godere di questa opportunità nel giorno della Liberazione», ha dichiarato Sangiuliano. Il 24 aprile, considerato il ponte festivo, molti istituti hanno differito la tradizionale chiusura del lunedì e resteranno aperti. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Di seguito l’elenco dei musei e parchi aperti il 25 aprile in Calabria. [Continua in basso]

Provincia di Catanzaro

Museo archeologico lametino, Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Provincia di Cosenza

Galleria nazionale di Cosenza, Cosenza

Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all’Ionio

Museo archeologico nazionale, Amendolara

Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all’Ionio

Provincia di Crotone

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale, Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone

Provincia di Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d’Assisi, Gerace

La Cattolica, Stilo

Museo archeologico nazionale, Reggio Calabria

Museo archeologico e antiquarium “Archeoderi”, Bova Marina

Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon, Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale, Locri

Provincia di Vibo Valentia

Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi”, Vibo Valentia

