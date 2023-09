Domenica al Museo a Vibo Valentia: i siti archeologici da visitare oggi

Oggi, domenica 3 settembre si rinnova in tutta Italia l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l‘ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. A Vibo Valentia l’appuntamento è alle ore 10.00 in località Cofino per l’inizio del percorso storico e archeologico. Seguirà la visita al Museo Vito Capialbi all’interno del Castello Normanno Svevo. Ultima tappa alle ore 12.00 a Palazzo Santa Chiara con un omaggio musicale a cura dell’Accademia d’arte Musikè. Questa sera alle ore 19.00 nell’Auditorium dello Spirito Santo, l’esibizione di Stefano Brizzi e alle ore 21.00 il concerto finale con la consegna degli attestati.

