Vibo, a Palazzo Gagliardi una mostra sugli artisti del Terzo millennio

Sarà presentato il 12 maggio alle ore 10, nella sala CEV sita a Palazzo Gagliardi, il volume “Artisti e Poeti del terzo millennio a cura di Sonia Demurtas”. Contestualmente sarà inaugurata una mostra di pittura e scultura che rimarrà aperta una settimana: i visitatori potranno ammirare le opere e i diversi stili degli artisti citati nel volume. La copertina di quest’ultimo vede come protagonista l’immagine di Gea, un’opera scultorea di Antonio Affidato. Artista di rilievo, presente nel libro con alcune sue opere, Antonio Affidato nasce a Crotone, figlio d’arte, docente presso L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per le cattedre di Design del gioiello e Design dell’accessorio, fa parte della commissione esaminatrice del concorso “Arte e cultura Fior di Loto-Vibook” indetto da Sonia Demurtas. Dal 17 marzo al 30 giugno le opere di Antonio Affidato sono esposte al Museo archeologico nazionale di Crotone in una mostra a cura di Francesco Cuteri. [Continua in basso]

Il 12 maggio durante la presentazione del libro, il console dei maestri del lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria si occuperà di fare una intervista ai singoli autori che spiegheranno la loro produzione artistica. Alcuni dei poeti leggeranno le loro liriche. Il 13 maggio presso la sala CEV la mattinata sarà dedicata alla premiazione degli artisti che hanno partecipato al concorso "Arte e cultura Fior di Loto-Vibook". Gli artisti che hanno collaborato alla buona riuscita del volume con le loro opere di stile variegato sono: Sonia Demurtas, Antonio Affidato, Cosimo Allera, Pierangelo Bilotta, Morena Condò, Monica Mazzaccaro, Pasquale Terracciano, Nicoletta Bertoncini, Mariagrazia Papagno, Eleonora Laganà, Augusto Arrotta, Tania Marino, Tonino Gaudioso, Mariella Costa, Pino Indrieri, Enzo Liguori, Emma Bitri, Grazia Varone, Marianna Nadile, Rocco Elia, Gregorio Procopio, Rocco Regina, Luciano Tigani, Ornella Cicuto, Fabio Mascaro, Leonardo Cristofaro, Domenico Virdò, Naccari Francesco, Fulvio Cicuto, Nino Romano, Mara Cicuto, Annamaria Massa, Ketty La Rosa, Cristina Corso, Lena Emanuele, Mirko Capponi, Carmela Mafrica, Roky Marchese, Giuseppe Gattuso, Ugo Rosanò, Samedea Salvatore, Caterina Rizzo, Francesco Saverio Capria, Sergio Camellini, Carmela Costanzo, Maria Luigia Unida, Antonio Franzè, Rosita Panetta, Monica Colombaro, Francesco Antonio Solano, Anna Callipo, Annunziata Mazzeo, Mimma Febbraro, Ornella Paglialonga.

