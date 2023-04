Stagione concertistica a Vibo, è la volta del maestro Stanislao Giacomantonio

Il maestro Stanislao Giacomantonio

È per domani, giovedì 27 aprile, il settimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02. Ad esibirsi sarà il maestro Stanislao Giacomantonio, pianista e compositore, titolare della cattedra di Musica Elettronica al Conservatorio di Vibo Valentia, che saprà coinvolgere gli spettatori con un accattivante concerto dedicato alle sue composizioni.

Il recital per pianoforte si aprirà alle ore 18:00, all’Auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia, e vedrà l’esecuzione di diversi brani che costituiscono un repertorio vario che propone generi e suggestioni stilistiche di ampio respiro: “Passione”, “Omaggio alle donne”, “Continua l’omaggio alle donne”, “Tutto il resto…” . [Continua in basso]

I concerti del maestro Giacomantonio hanno riscosso sempre larghi consensi ed apprezzamenti, sia da parte dei tecnici e della critica sia da parte del pubblico più eterogeneo.

La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

LEGGI ANCHE: Giornata internazionale del jazz, gli studenti del Conservatorio Torrefranca in concerto

Il Comune di Vibo annuncia un variegato programma per l’appuntamento “Maggio dei libri”