Vibo, proseguono gli eventi del Torrefranca Jazz Festival: ecco i tre concerti in programma questa sera

Piero Delle Monache Trio

Al via il secondo giorno del Torrefranca Jazz Festival che, organizzato dal Conservatorio statale di musica di Vibo Valentia e da Ama Calabria, sta richiamando nel capoluogo vibonese centinaia di appassionati e cultori di questo repertorio. L’evento, che si realizza con il sostegno del Ministero della cultura-direzione generale spettacolo, prevede per la giornata odierna, 24 luglio, tre concerti che avranno luogo il primo alle ore 19:00 presso l’ex Convento dei Gesuiti e gli altri dalle ore 21:00 presso l’Auditorium Spirito Santo. Il primo appuntamento ha per protagonista il Giovanna Magro e Carlo Proto Quartet composto dalla vocal Giovanna Magro, dal chitarrista Carlo Alberto Proto, dal bassista Tommaso Pugliese e dal percussionista Francesco Scopelliti giovani talenti siciliani attivi sulla scena Jazz in Italia e all’estero, vincitori di premi e concorsi internazionali di Jazz.



Seguono all’Auditorium Santo Spirito il Piero Delle Monache Trio, di cui fanno parte Piero Delle Monache al sax tenore, Dino Rubino al pianoforte e flicorno e Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso. I tre famosi artisti presentano il programma “Da Gershwin a Bacharach” che si compone di melodie che hanno fatto la storia, con rivisitazioni contemporanee di alcuni dei più celebri brani di sempre, a firma di mostri sacri come George Gershwin, considerato l’iniziatore della musica statunitense, Burt Bacharach, vincitore di 3 Oscar, 6 Grammy e innumerevoli dischi di platino e tanti altri. Nel corso del concerto, Piero Delle Monache e il suo trio attraverseranno dunque il ‘900 passeggiando tra New Orleans e Broadway, “tra i giganti del jazz e le star del pop, timidi parolieri e smargiassi produttori di Hollywood” (dal libro “Storie poco standard” di Luca Bragalini).

L’ultimo concerto del giorno è affidato a Giovanni & Matteo Cutello Quintet gruppo di cui fanno parte Giovanni Cutello al sax alto, Matteo Cutello alla tromba, Bruno Montrone al pianoforte, Dario Rosciglione al basso e Fabrizio Sferra alle percussioni. Il concerto vede protagonisti i due Cutello chiamati i gemelli del Jazz: due fratelli, due musicisti formidabili che hanno incantato con la bellezza della loro proposta musicale, numerosi palcoscenici nel mondo.