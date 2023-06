Anche Vibo aderisce alla Festa della Musica: esibizioni in cinque diverse location a ingresso libero

Il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ha aderito con un ricco programma alla ventinovesima Festa della Musica, evento nazionale che si svolgerà il 21 giugno in 776 città d’Italia realizzato dall’Aipfm, Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, e patrocinato dalla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Ministero della Cultura, Rai e Siae. A Vibo Valentia, la celebrazione della giornata, organizzata dal Conservatorio Torrefranca e dal Comune di Vibo Valentia, insieme al Liceo Statale “Vito Capialbi”, ed il Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia, sarà caratterizzata da una varietà di performance musicali ad ingresso gratuito che coinvolgeranno gli studenti dei corsi accademici di alta formazione del Conservatorio e giovani artisti di talento del Liceo Capialbi.

I concerti prenderanno il via alle ore 17:30 nella nuova sede del Conservatorio – ex Collegio dei Gesuiti, dove i gruppi da camera del Conservatorio offriranno al pubblico un’esperienza musicale unica e coinvolgente. A partire, poi, dalle 18:30, il Castello Normanno Svevo farà da cornice ad un affascinante viaggio tra le note dell’Ensemble d’archi del Conservatorio mentre, dalle 19:30 Piazza Diaz offrirà una caleidoscopica vetrina di grande Musica con un duo di fisarmoniche del Conservatorio. Lo storico Palazzo Gagliardi, a partire dalle 20:15 ospiterà il coro di clarinetti del Conservatorio e, a conclusione della giornata, alle ore 21:00 nell’Auditorium Spirito Santo, si potrà assistere ad una proposta musicale che incarna l’attitudine del jazz, dell’improvvisazione, del dialogo, della libertà e del virtuosismo attraverso le esibizioni dell’Orchestra del Liceo Capialbi, dei Gruppi Jazz del Liceo Capialbi e della Jazz Band Torrefranca.

L’intera giornata sarà un’opportunità unica per immergersi nella bellezza e lasciarsi deliziare dalla musica in ogni sua declinazione. L’ingresso è libero, nello spirito della Festa, per tutti gli eventi, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

