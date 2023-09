Vibo Valentia, doppio spettacolo al Torrefranca Jazz Festival

La quarta serata del Torrefranca Jazz Festival, organizzato dal Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e AMACalabria, si preannuncia straordinaria con un doppio appuntamento, oggi 9 settembre, un viaggio emozionante attraverso il mondo del jazz. Alle ore 20:30 – Swat Quartet. Il palco dell’Auditorium Spirito Santo si accenderà con il fresco e coinvolgente jazz del Swat Quartet, composto da Samuel Cerra (vibrafono), Giovanni Brunetti (pianoforte), Giuseppe Gugliotta (basso elettrico), Giuseppe Cutuli (batteria). Questo quartetto eccezionale eseguirà un programma musicale che spazia dalle composizioni di Giovanni Brunetti, Samuel Cerra, Francesco Leone e Giuseppe Cutuli. Preparatevi per un’esperienza jazz unica che vi catturerà con la sua passione e vitalità. Alle 21:30 – Javier Girotto e Vince Abbracciante Duo. La serata continuerà con il duo formato dai grandissimi Javier Girotto e Vince Abbracciante, che si esibiranno in Calabria per un concerto indimenticabile. Il jazz e le tradizioni argentine si fonderanno in un abbraccio vigoroso, simile a un tango appassionato e improvviso. Vince Abbracciante, giovane talento della fisarmonica, e l’argentino Javier Girotto, noti per la loro liricità e melodia, creeranno conversazioni intime attraverso la loro musica. Insieme, i due artisti porteranno la loro musica originale a nuovi livelli, creando “nuovi ponti tra il jazz, il folclore e il tango.” La loro performance combinerà l’improvvisazione libera e la scrittura neoclassica, con tocchi malinconici e raffinatezza espressiva.

