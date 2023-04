Vibo, Jazz day: concerto gratuito del Conservatorio “Fausto Torrefranca”

In occasione del Jazz Appreciation Month, mese dedicato alla musica jazz nel mondo, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia porta il suo dipartimento Jazz fuori dalle aule e celebra l’International Jazz Day, Giornata Internazionale del Jazz, con un esclusivo concerto per evidenziare il ruolo che questa musica, amata e suonata in tutto il mondo, assume nella promozione del dialogo tra i popoli e dello scambio interculturale. L’appuntamento è per domani, venerdì 28 aprile, a partire dalle 19:30 presso l’Auditorium Spirito Santo dove, coordinati dai referenti del dipartimento, si esibiranno i giovani talenti del dipartimento Jazz&Pop Rock del Conservatorio Torrefranca e quelli del Liceo Statale “Capialbi” di Vibo Valentia. Il direttore del Conservatorio, Mº Vittorino Naso, evidenzia come “da tempo il Dipartimento Jazz rappresenta uno degli elementi di eccellenza e di stimolo per il Conservatorio Fausto Torrefranca, non solo per il gran numero di studenti che lo frequentano ma anche per l’approccio innovativo e la qualità dell’offerta formativa che comprende docenti di altissimo valore, nonché per la grande attività concertistica degli allievi, componente fondamentale per una corretta crescita musicale e un fruttuoso inserimento nel campo lavorativo”. Proclamata nel 2011 dall’Unesco, in collaborazione con l’Herbie Hancock Institute of Jazz, la Giornata Internazionale del Jazz ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo della musica jazz come strumento educativo e – come ha ricordato l’Unesco – “per la ricerca della dignità umana, della democrazia e dei diritti civili: ha dato forza alla lotta contro la discriminazione e il razzismo”. Si potrà assistere ad una proposta musicale che incarna l’attitudine del jazz, dell’improvvisazione, del dialogo, della libertà e del virtuosismo attraverso ad un percorso che si snoderà tra brani originali e riadattati tra i più celebri della tradizione jazzistica americana.

LEGGI ANCHE: Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto di Letizia Sansalone