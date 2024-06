Soriano, in panchina si riparte con Giovinazzo: la scelta per il campionato d’Eccellenza 24/25

Si riparte da Peppe Giovinazzo e non poteva essere altrimenti. La bella avventura del Soriano è ancora sullo sfondo. Con lui in panchina, il club vibonese ha toccato la punta più alta della sua storia, piazzandosi alle spalle di Sambiase e Vigor, dopo aver addirittura provato l’ebbrezza della prima posizione. A ciò si aggiunge anche la storica partecipazione ai play off. Si è rivelato azzeccato, pertanto, il progetto dei presidenti Monardo e Morabito, pronti ad affrontare l’ottavo campionato consecutivo in Eccellenza. Un’avventura che continua per la piccola realtà rossoblù nella Serie A dei Dilettanti. Un cammino portato avanti con passione e tanto attaccamento.

Dopo aver affrontato una stagione di così alto spessore, il Soriano accende i motori in vista del prossimo torneo e, appunto, riparte dal suo condottiero. Peppe Giovinazzo ha saputo dare gioco e idee alla sua squadra, trovando anche il modo di variare in corsa il modulo e di far fronte per diverse giornate a delle assenze pesanti. Il suo 4-2-3-1, con Fioretti micidiale terminale offensivo, ha sorpreso tutti nella prima fase. Poi con il 3-5-2 ha trovato nuove soluzioni per riprendere quota dopo un periodo non esaltante, tuttavia comprensibile nell’arco di una stagione.

