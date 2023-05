A Vibo Valentia torna la “Domenica in città” ai musei, parchi e nel centro storico

Nell’ambito del progetto “Vibo Città Valentissima”, con la collaborazione di associazioni e partner locali, è pronta a tornare come ogni prima domenica del mese la “Domenica in città – Ai musei, parchi e nel centro storico”, iniziativa sviluppata sulla scia della “Domenica al museo” promossa dal ministero dei Beni culturali e che allarga l’orizzonte della fruibilità del patrimonio storico-archeologico ed artistico di Vibo Valentia. Per questa domenica 7 maggio è stata infatti inserita la tappa del museo Limen, prestigiosa galleria d’arte contemporanea sita nello storico palazzo del Valentianum sede della Camera di commercio. [Continua in basso]

Proprio grazie alla sinergia istituzionale portata avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo con la presidenza dell’ente camerale, nella persona di Pietro Falbo, è stato possibile permettere l’apertura straordinaria e gratuita del museo e della collegata bottega d’arte Limen. “Sono certa che anche in questa occasione, come nelle precedenti – afferma il primo cittadino – vi sarà una risposta importante da parte della cittadinanza, che ha dimostrato di amare e apprezzare le bellezze della nostra città. Occasioni come questa servono proprio per scoprire o riscoprire posti e angoli che a volte conosciamo poco o sottovalutiamo, ma che rappresentano una delle nostre più grandi ricchezze”.

Il programma

Il programma – curato dall’assessore alla Cultura Antonella Tripodi, con la collaborazione della Pro loco e degli altri partner del mondo associazionistico e culturale – prevede il ritrovo alle ore 10 in via Paolo Orsi, per la visita alle Mura Greche di Hipponion. Dalle ore 11.30 alle 14.30 è prevista invece l’apertura straordinaria del Limen. Mentre la domenica pomeriggio sarà possibile visitare il Museo Archeologico nazionale “Vito Capialbi” (ore 15.30) e il l’Odissea Museum a Palazzo Gagliardi (ore 18).

