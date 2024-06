Ricadi, il direttore ad interim del Museo civico è nuovamente Vincenzo Calzona

Vincenzo Calzona

L’ex dipendente comunale Vincenzo Calzona, in quiescenza da luglio dello scorso anno, è stato nominato dall’amministrazione di Ricadi direttore del Museo civico. Per l’ente comunale, «è fondamentale la gestione e la continuità delle attività del Museo civico di Ricadi, considerando l’importanza di tale istituzione per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. In virtù della complessità della struttura, composta da sei sezioni e delle numerose attività e iniziative promosse durante la direzione del Museo, si ritiene necessario nominare l’architetto Vincenzo Calzona come direttore ad interim». Una decisione dettata dalla «pluriennale esperienza» di Calzona nel settore museale, dal momento che ha già ricoperto il ruolo di direttore del Museo civico di Ricadi, oltre a dirigere altri importanti istituti culturali del territorio. «La sua competenza tecnico-scientifica e gestionale, unita alla disponibilità ad assumere l’incarico gratuitamente – hanno fatto sapere dalla sede municipale -, lo rendono la scelta ideale per garantire la continuità delle attività e delle funzioni di competenza del Museo». Calzona, dunque, dirigerà il Museo archeologico e paleontologico, il Museo antropologico, il Museo del Mare, il Museo delle “Torri di guardia”, il Museo della cipolla rossa di Tropea e la biblioteca comunale “Antonio Arena”.