“Musei e ambiente: tra protezione e narrazione”, focus a Ricadi

Il Coordinamento regionale Basilicata e Calabria di Icom – International council of museums – ha organizzato quattro focus group su temi importanti riguardanti le azioni e la vita dei musei, individuando quattro sedi diverse dislocate nelle due Regioni tra cui il Museo di Ricadi. Un importante ed innovativo modo di incontrarsi, confrontarsi, analizzare criticità, costruire proposte e valorizzare spazi museali noti e non noti e focalizzarsi su temi specifici anche secondo le esperienze in atto nei musei scelti. Il tema dell’incontro che si terrà al Museo di Ricadi Capo Vaticano sarà: “Musei e ambiente: tra protezione e narrazione” ovvero una riflessione corale sul rapporto tra musei ed ambiente, inteso sia come ambiente naturale ma anche come spazio antropologico ed economico sulle occasioni di percorsi comuni condivisibili assieme ad associazioni, istituzioni scolastiche, ordini professionali, enti e imprese. Parteciperanno Enelgreen, Legambiente, Fai, Associazione albergatori, altre associazioni locali e istituti scolastici. Appuntamento il 16 febbraio con inizio alle ore 16.00.

LEGGI ANCHE: Reperti nella villa comunale a Vibo, l’archeologo Collia: «Basta degrado. S’intervenga per valorizzarli»

Musei Calabria, il direttore generale Osanna fa tappa anche al castello di Vibo

Mileto, gli antichi reperti di piazza Italia trovano “casa” nel museo statale