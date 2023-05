Valentia in Festa: Piera Maggio e Max Andreetta ospiti della terza giornata – Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" width="640" height="360" frameborder="0">

L’ampia partecipazione di pubblico conferma il successo della VI Edizione del “Festival del Sud – Valentia in Festa“, la kermesse culturale in corso a Vibo Valentia. Ospiti della terza e ultima giornata Piera Maggio con il suo libro “Denise. Per te, con tutte le mie forze”. Moderato dalla giornalista di LaC Francesca Lagoteta, al dibattito ha partecipato il presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia Rino Putrino e l’avvocato Cataldo Calabretta. «La scomparsa di Denise è uno dei grandi misteri d’Italia e questo libro – ha affermato il legale – è un contributo di intensa passione che Piera Maggio ha completamente dedicato a sua figlia». È la storia di una mamma che cerca la verità. Una mamma che non si è mai arresa e sta lottando con tutte le sue forze nonostante fino ad oggi non ci siano stati elementi utili alle indagini. «Denise è una bimba scomparsa nel nulla – ha ricordato Calabretta – e il processo si è concluso con un’assoluzione». [Continua in basso]

A Piera Maggio la consegna del Premio Protone

Davanti a una folta platea di studenti, Piera Maggio ha raccontato il suo dolore che ha racchiuso nelle pagine del libro, non nascondendo la speranza che un giorno questo libro possa finire proprio nelle mani di Denise. Ha poi ricordato il sito ufficiale cerchiamodenise.it e tutti i bambini scomparsi nel nulla. A Piera Maggio la consegna del Premio Protone, da parte dell’Associazione Valentia.

Contemporaneamente nel chiostro del Valentianum il dibattito su “Diete e bugie. A caccia di truffe e illusioni tra i regimi alimentari più famosi” con Massimiliano Andreetta. L’inviato di piazza pulita, già autore delle Iene collegato via streaming, ha raccontato il suo viaggio tra le diete più bizzarre. Nel libro, l’autore diventa cavia delle sue inchieste e si farà infilare un sondino dal naso fino allo stomaco per perdere 10 chili in 10 giorni; lo vedremo assumere gocce miracolose (certificate dall’inesistente Ministero della Salute) che hanno il potere di far evaporare i soldi ma non i grassi in eccesso; lo seguiremo nella sua caccia ai guru del vivere sano, spesso in bilico tra santità e truffa, lecito e illecito, sogno e lucida follia. Al dibattito moderato dalla giornalista di LaC Rossella Galati ha partecipato Marco Furchì delegato dei giovani imprenditori Coldiretti. A sottolineare il successo della VI edizione il presidente dell’Associazione Valentia e promotore del Festival del Sud Anthony Lo Bianco: «Siamo soddisfatti della buona riuscita della kermesse che ha richiamato in città migliaia di persone».

Il programma di questa sera

Tra gli appuntamenti in programma questa sera alle ore 18,45 il convegno dal titolo: “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” con Claudio Martelli. L’evento sarà moderato da Enrico De Girolamo, vice direttore di LaCnews24, interverranno Corrado L’Andolina Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Alberto Capria Rettore Convitto Filangeri e il Presidente della Camera di Commercio KR-CZ-VV Pietro Falbo. A chiudere gli eventi alle ore 19.30 la presentazione del libro “Io sono Libero” di Giuseppe Scopelliti moderato dal giornalista Rai Giuseppe Malara.

