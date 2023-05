Maggio dei libri, a Vibo Valentia arriva Patrizia Laquidara col suo primo romanzo

Debutto letterario per la cantautrice siciliana che negli anni si è esibita in diversi Pesi, dal Brasile al Giappone

Reduce dal successo al recente Salone del libro di Torino, e forte di una carriera cantautorale che l’ha vista affermarsi negli anni sui palchi internazionali, dal Brasile al Giappone, torna a Vibo Valentia Patrizia Laquidara. Ma questa volta nella sua nuova veste di scrittrice. La cantante siciliana ha da poco pubblicato per Neri Pozza il suo primo romanzo, “Ti ho vista ieri”, il racconto di un’infanzia della fine degli anni Settanta, quando una piccola vettura gialla stracolma di bagagli poteva scivolare su e giù per la penisola, dalla Sicilia al Veneto, e, con aria di festa e trasgressione, trasportare sogni, speranze e memorie di un paese antico e moderno.

L’appuntamento – fissato per mercoledì 24 maggio alle ore 18.30 in piazza Martiri d’Ungheria – rientra nel “Maggio dei libri” di Vibo Valentia, organizzato dall’amministrazione comunale del sindaco Maria Limardo e curato dall’assessorato alla Cultura guidato da Antonella Tripodi. Nel corso della presentazione, l’autrice converserà con Carmen Corrado per offrire ai presenti dettagli e spunti di riflessione originati dalla sua opera e che potranno spaziare su svariate tematiche. Per Patrizia Laquidara è un ritorno a Vibo Valentia, dopo l’esibizione lo scorso anno nell’ambito del Festival Leggere&Scrivere. Questo appuntamento, come il precedente con Pietrangelo Buttafuoco, è curato dalla direzione artistica di Maria Teresa Marzano.

