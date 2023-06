“La pagina in più”, al via il progetto di cultura diffusa con decine di libri e ospiti

Novità nell’ambito del progetto italiano di cultura diffusa extraterritoriale. Un’iniziativa nata in Calabria che ha trovato terreno fertile anche in Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna tramite la creazione di delegazioni territoriali. Il tutto è partito dall’associazione vibonese “L’isola che non c’è” e concretizzato grazie alla sinergia con la fondazione “Valerio Marchitelli” e l’Associazione “Il Sorriso”. E proprio dalla Calabria, a Vibo Valentia ed a Briatico, primo Comune a sottoscrivere il patto e a condividere il Progetto, che sarà proposto dal 12 al 17 giugno (ogni pomeriggio dalle ore 17.00).

La pagina in più

La presidente Concetta Silvia Patrizia Marzano presidente de “L’isola” nonché ideatrice della rassegna, presenta “La pagina in più“: «È quella pagina che ciascuno di noi scrive in sé alla chiusura di un libro, e alcuni libri in particolare stimolano a scrivere in noi a prescindere da età, sesso, stato sociale. Abbiamo selezionato, per quest’anno, alcuni libri che arricchiranno, nella settimana dal 12 al 17 giugno, il nostro bagaglio culturale ed esperienziale». L’iniziativa è legata alla rassegna di culturale, letteraria e demo-etno-antropologica “Un libro al mese: Visti da Vicino”, oramai alla IX edizione. Il progetto si compone anche di una sezione “Leggo per te”, circa 15 minuti di anteprime letterarie e argomentazioni che spaziano dall’archeologia alle religioni, dalla musica e all’arte-terapia, solo per fare qualche esempio.

La presentazione dei primi due libri

I primi due libri che verranno presentati in occasione del 12 giugno sono “La pacchia” di Bianca Stancanelli, e “Pathemata mathemata” di Antonio Cucciniello. Nel primo caso previsto il dialogo con Angela Varì, nel secondo con Bianca Cimato, entrambe insegnanti di Lettere. Inizio ore 17.00.

