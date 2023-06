Corpus domini, fede e arte nel tradizionale appuntamento con l’infiorata di Potenzoni

È uno dei momenti più attesi dell’anno e riesce a mixare perfettamente arte e fede. A Potenzoni, piccola frazione del Comune di Briatico, fervono i preparativi per l’Infiorata. Quest’anno, l’11 giugno, si andrà a proporre la 29esima edizione della ormai storica manifestazione. L’evento, con apertura al pubblico alle ore 15.00, si tiene in occasione della festività del Corpus domini. Le vie del paese, per l’occasione, vengono trasformate in gallerie d’arte grazie alla realizzazione di suggestivi tappeti floreali a tema sacro. I maestri infioratori -distinti in quattro rioni ovvero Agave, Glicine, Torre e Chiesa, creano con petali e materiale perlopiù vegetale scene tratte dal Vangelo, dall’Antico Testamento, dalla vita dei santi. Il borgo, che si caratterizza per le strette vie e i piccoli slarghi, in occasione della giornata richiama visitatori dei paesini limitrofi e turisti da ogni angolo della provincia e non solo. Nonostante il trascorrere degli anni e delle edizioni, il senso dell’Infiorata non è mutato: continua a rappresentare l’offerta a Dio del proprio lavoro. Non a caso, il culmine dell’evento è il passaggio del Santissimo sui tappeti floreali.

Non a caso, Francesca Artesi, presidente dell’Associazione Potenzoni in fiore tiene a specificare: «Per i potenzonesi non è semplicemente una festa ma assume un significato profondo fatto da una fede ancestrale ereditata e una personale, risvegliata nella mente e nel cuore grazie a padre Lorenzo Di Bruno, fino a qualche anno fa alla guida della parrocchia. Eredità ora consegnata a padre Luigi Scordamaglia». Gli elementi fondanti sono fede tradizioni, arte, socialità e aiuto reciproco: «Siamo arrivati alla 29esima edizione ed è la conferma che il seme piantato continua a crescere. I 4 rioni si trasformeranno il giorno del Corpus Domini in opere d’arte in attesa del passaggio della processione del Santissimo. Una giuria popolare – chiosa Artesi- decreterà il vincitore di questa edizione».

LEGGI ANCHE: Anche Potenzoni alla rassegna “Maestri infioratori” in scena a Cervaro nel Lazio

Infiorata Potenzoni, vince Glicine: è il rione più apprezzato dai visitatori

Arte e fede, per il Corpus domini a Potenzoni torna la storica Infiorata – Foto