Vibo, Parco Archeologico Hipponion: iniziativa del Pd per raccontare secoli di storia

E’ prevista per oggi, venerdì 16, alle ore 11:30, un’iniziativa “itinerante” organizzata da Stefano Soriano, esponente del Pd di Vibo in Consiglio comunale, attraverso la quale si proverà ad attraversare secoli di storia “semplicemente facendo quattro passi all’interno della nostra città e di quello che dovrebbe essere il Parco Archeologico Hipponion. Insieme al senatore Francesco Verducci, membro della commissione parlamentare Cultura del Senato della Repubblica – ha spiegato Soriano – ed ai tanti che vorranno unirsi alla discussione faremo un breve percorso che ci condurrà dall’insediamento Romano di S. Aloe alle Mura Greche ed infine al tempio del Cofino per raccontare millenni di storia della nostra città e per cercare di immaginare cosa potrebbe costituire un grande Parco Archeologico aperto e fruibile a tutti per la città di Vibo Valentia”. Il consigliere dem ha inoltre ricordato che “la questione del Parco Archeologico è una problematica della quale mi sono interessato durante tutta la legislatura comunale e così come altri argomenti che ho affrontato, ho deciso di mettere “ a terra” un pò di idee ovviamente non solo mie per cercare di passare dalla contestazione ai fatti e quindi alle proposte. Aspetto chiunque abbia voglia di discutere dell’argomento e portare il suo contributo”.

